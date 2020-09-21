Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi... Gaziantep'te bir araçta yapılan aramada 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
21.09.2020 09:01 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:04
Gaziantep'te bir araçta yapılan aramada 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Gaziantep-Şanlıurfa otobanı doğu gişelerinde uygulama noktasında durdurulan araçta, gizlenmiş vaziyette ve paketler halinde 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal