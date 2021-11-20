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Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Son dakika haber: GAZİANTEP'in, Oğuzeli ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

GAZİANTEP'in, Oğuzeli ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ilçenin Bulduk Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada 21 gram metanfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet cep telefonu ve 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Ekipler tarafından uyuşturucuya el konulurken evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

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