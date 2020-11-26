Son dakika haberleri! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

26.11.2020 09:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:14
Son dakika haberleri! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında 40 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Habertürk'te gergin anlar! 'Bir daha olursa kafa kafaya girerim' deyip stüdyoyu terk etti
Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

İlgili Haberler

Gaziantep'te 4 mahallede uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı
Gaziantep'te 4 mahallede uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı
Son dakika haber | GAZİANTEP - Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber | GAZİANTEP - Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Ezgi Mola Demet Akbağ Seren Serengil
Spor Samatta Caner Erkin Samet Aybaba Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Türk Kasım Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 09:14:35. #1.14#
title