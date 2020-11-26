Son dakika haberleri! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
26.11.2020 09:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:14
Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında 40 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal