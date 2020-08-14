Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
Son dakika haberine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.
14.08.2020 08:15 | Son Güncelleme: 14.08.2020 08:18
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 22 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 145 gram uyuşturucu, 10 hint keneviri kökü, 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Kaynak: AA