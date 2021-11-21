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Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan biri tutuklanırken iki kişi ise serbest bırakıldı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan biri tutuklanırken iki kişi ise serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kentte uyuşturucuya geçit vermiyor. Jandarma ekipleri Oğuzeli ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla uyuşturucu satıcılarına darbe vurdu. Bulduk Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 21 gram metamfetamin, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 cep telefonu ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan bir'i tutuklanırken ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

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