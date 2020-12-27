Son dakika haberleri! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

27.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:48
Son dakika haberleri! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler: Gaziantep'te düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçerildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçerildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen O.P. suç üstü yakalandı.

Zanlının evinde yapılan aramada 317 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para geçirdi.

Gözaltına alınan O. A. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, diğer 2 şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmaktan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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