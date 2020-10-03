Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuştucu operasyonlarında gözaltına alınan 262 şüpheliden 36'sı tutuklandı
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuştucu operasyonlarında gözaltına alınan 262 şüpheliden 36'sı tutuklandı

03.10.2020 00:19 | Son Güncelleme: 03.10.2020 00:22
Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuştucu operasyonlarında gözaltına alınan 262 şüpheliden 36'sı tutuklandı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te, polis ekiplerinin 8 günlük süreçte yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 262 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Gaziantep'te, polis ekiplerinin 8 günlük süreçte yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 262 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik 25 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında, 21 kilo 408 gram esrar, 2 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 170 gram bonzai, 1 kilo 48 gram eroin, 1745 ecstasy hap ve 617 captagon hap ile 9 hassas terazi, 6 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 262 şüpheliden 36'sı adli makamlarca tutuklandı.

18 kişiyi de adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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