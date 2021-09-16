Son dakika haberleri | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı - Haberler
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te farklı zamanlarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te farklı zamanlarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücülerin karıştığı kazalar yer aldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında çeşitli zamanlarda meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, hız, şerit, ışık ihlali yaparak trafik kurallarına uymayan araç ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalar yer aldı. Görüntülerde, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha ortaya çıkarken, kazalarda herhangi bir can kaybının olmaması ise en büyük teselli oldu.

Görüntüleri paylaşan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, sürücü ve yayaları trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

Son dakika haberleri | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

Son dakika haberleri | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

Son dakika haberleri | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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