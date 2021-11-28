Son dakika haberleri... Gaziantep'te toprağa gömülü iki erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde fıstık bahçesinde yanmış otomobille toprağa gömülü iki erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Gürçay Mahallesi kırsalındaki fıstık bahçesinde yanmış otomobil ve etrafına kazılmış çukurda gömülü Harun Ö. ve İbrahim C'nin cesedin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili dün İ.K. ve oğulları O.K. ve U.K'yi yakalayan ekipler, şüpheli damat D.A'yı da Karkamış ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından güvenlik gerekçesiyle Nizip Adliyesine sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekiplerin olayla ilgili soruşturmasını sürdürdüğü öğrenildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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