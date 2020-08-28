HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri... Gaziantep'te tarımsal sanayi yatırımları genişliyor

Son dakika ekonomi haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2016 yılında temeli atılan ve daha çok tarımsal alanda faaliyet gösterecek olan organize sanayi bölgesinde iki fabrika üretime başladı.

Son dakika haberleri... Gaziantep'te tarımsal sanayi yatırımları genişliyor
28.08.2020 12:59 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:34

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2016 yılında temeli atılan ve daha çok tarımsal alanda faaliyet gösterecek olan organize sanayi bölgesinde iki fabrika üretime başladı.

İslahiye-Nurdağı Çevre Yolu Leçe mevkisinde 2016 yılında 857 dönüm arazi üzerinde yapımına başlanan organize sanayi bölgesinde yatırımlar hayata geçiyor.

Tamamlandığında 40'a yakın fabrikada yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edileceği bölgede iki fabrika üretime geçti.

Tıbbi pamuk üretimine başlayan fabrikanın Müdürü Mehmet Ünsaçarer, gazetecilere, tam kapasiteyle çalıştıkları fabrikada 65 kişinin istihdam edildiğini söyledi. Çalışanların tamamının yöre insanlarından oluştuğunu vurgulayan Ünsaçarer, istihdama katkı sunduklarını, ihracat yaparak da ülke ekonomisine artı değer kattıklarını belirtti.

Yaklaşık iki ay sonra iplik üretimi alanında faaliyete geçecek fabrikanın İşletme Genel Müdürü Mahmut Erim Kavakçı da ilk etapta 200 işçi istihdam edilecek tesiste, tam kapasiteye geçildiğinde 500 kişinin çalışacağını söyledi.

Kavakçı, salgın sürecine rağmen yatırıma devam ettiklerini anlatarak, "Salgın sürecinde en büyük katkıyı kamu bankalarının sağladığı destek oldu. Teşviklerin büyümesi, kapsamının genişlemesi bizim için artı bir faktör oldu. Salgın sürecinde yatırım yapıyoruz. Bu tamamen devletin öncülüğünde olan bir yatırım. Biz de buna karşı ihracatı artırmak, istihdamı artırmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

İslahiye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mustafa Kemal Güneş de altyapı çalışmalarının tamamen bittiği bölgede iki fabrikanın faaliyete geçmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek diğer tesislerin de zaman içerisinde açılacağını sözlerine ekledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Maske tak' uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı Dünya
"Maske tak" uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Cinsellik
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli Dünya
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Güncel
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti 3. Sayfa
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı Güncel
Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını...
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Öğrenciler talep etti, YÖK'ten sevindiren haber geldi! YKS kayıt tarihleri uzatıldı
Öğrenciler talep etti, YÖK'ten sevindiren haber geldi! YKS kayıt tarihleri uzatıldı
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Sinop'ta 70 kilogramlık orkinos, görenleri hayrete düşürdü
Sinop'ta 70 kilogramlık orkinos, görenleri hayrete düşürdü
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı
Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, çöp kutusundaki bayrağı alan iki çocuğa altın hediye etti
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, çöp kutusundaki bayrağı alan iki çocuğa altın hediye etti
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Ümraniye'de nedeni bilinmeyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı
Ümraniye'de nedeni bilinmeyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Okan Bayülgen Demet Özdemir Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Caner Erkin Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Tv Türk Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Gaziantep'te tarımsal sanayi yatırımları genişliyor - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 13:34:19. #1.15#
title