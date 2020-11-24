Son dakika haberleri: Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda iki gözaltı

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tarihi değeri olduğu tahmin edilen 488 parça eserin ele geçirildiği operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tarihi değeri olduğu tahmin edilen 488 parça eserin ele geçirildiği operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobilde çok miktarda tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobili ilçe merkezinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu tahmin edilen 485 sikke ile bir küp ve 2 bronz obje ele geçirildi.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu