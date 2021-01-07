Son dakika haberleri... Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 7 işlemeli taş ele geçirildi: 1 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen işlemeli 7 taş ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.