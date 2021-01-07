Son dakika haberleri... Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 7 işlemeli taş ele geçirildi: 1 gözaltı
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 7 işlemeli taş ele geçirildi: 1 gözaltı

07.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:58
Son dakika haberleri... Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 7 işlemeli taş ele geçirildi: 1 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen işlemeli 7 taş ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen işlemeli 7 taş ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuzeli ilçesine bağlı Bakırcı Mahallesi'nde A.G'nin ikametinde çok sayıda tarihi eser niteliğinde parçaların bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 sütun ayağı, 5 yalak taşı ve 1 delikli taş ele geçirdi.

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen işlemeli taşlar, Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli A.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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