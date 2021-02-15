Son dakika haberleri... Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
15.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:42
Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 47 parça taş ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 47 parça taş ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuzeli ilçesinde S.F. ve H.F'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda S.F. ve H.F. yakalandı, adreslerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan, 25'i çeşitli ebatlarda işlemeli toplam 47 parça taş ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak