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Son dakika haberleri | Gaziantep'te 'suç örgütü' operasyonu: 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te 'suç örgütü' operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberler... GAZİANTEP'te organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yöneticiliğini yapan C.A.D.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda C.A.D.'nin de aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Polisin aramasında; 4 tabanca, 1 tüfek, 7 şarjör, 315 fişek, bir miktar uyuşturucu ile 450 aynı seri numaralı sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Son dakika haberleri | Gaziantep'te 'suç örgütü' operasyonu: 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Güncel, Haberler

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