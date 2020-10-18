Son dakika haberleri | Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

18.10.2020 22:31 | Son Güncelleme: 18.10.2020 22:34
Son dakika haberleri | Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi: Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Güzelköy Mahallesi'nde 2 aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda yaralanan 5 kişi Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Barış Şahin (30), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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