Son dakika haberleri | Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
18.10.2020 22:31 | Son Güncelleme: 18.10.2020 22:34
Son dakika haberi: Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Güzelköy Mahallesi'nde 2 aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda yaralanan 5 kişi Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Barış Şahin (30), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan