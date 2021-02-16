Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı
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Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı

16.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:22
Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bazı kişileri takibe aldı. Polis ekiplerinin uzun süren takibinin ardından şafak vakti, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği baskınlarda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 tüfek, 6 tabanca, 11 şarjör, 8 tabanca iğnesi, 19 tabanca kabzası, 603 tabanca fişeği, 466 tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.


Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı
Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı
Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı
Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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