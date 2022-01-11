Son dakika haberleri! Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü

Son dakika haberleri! Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

İlçede bir lastikçide çalışan 3 çocuk babası Bahri Ö. (41), 9 Ocak'ta fenalaşmasının ardından önce ilçe devlet hastanesine buradaki ilk tedavisinden sonra Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi gören Bahri Ö, bu sabah hayatını kaybetti.

Bahri Ö'nün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kentte 13 Aralık'tan bu yana sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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