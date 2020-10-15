Son dakika haberleri | Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı (3)

Son dakika gündem haberi: 5 TUTKULAMAGaziantep'te, sahte içki imalatı ile ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 TUTKULAMA

Gaziantep'te, sahte içki imalatı ile ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ