Son dakika haberleri | Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı (3)

15.10.2020 14:58 | Son Güncelleme: 15.10.2020 15:01
Son dakika haberleri | Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı (3)

Son dakika gündem haberi: 5 TUTKULAMAGaziantep'te, sahte içki imalatı ile ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 TUTKULAMA

Gaziantep'te, sahte içki imalatı ile ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Bülent Turan İlham Aliyev Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Özer Ezgi Mola Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ozan Kabak Mert Günok Ozan Tufan Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Bursa İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı (3) - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 15:03:35. #1.15#
title