Son dakika haberleri: GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 1 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika haberleri: GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 108 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 108 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalatı ve satışının önüne geçilmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, ismi açıklanmayan bir şüpheliyi takibe aldı. Polis ekipleri takibe aldığı şüphelinin aracını merkez Şahinbey ilçesinde durdurarak aradı. Arama yapılan araçtaki kutularda 108 litre etil alkol ele geçirildi. Alkole el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kaçakçılık, Alkol, Polis, Güncel, Haber

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