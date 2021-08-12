Son dakika haberleri! Gaziantep'te PKK operasyonu: 12 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Gaziantep'te PKK operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberleri! Gaziantep'te PKK operasyonu: 12 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik karar verildi. Savcılık talimatının ardından harekete geçen polis ekipleri, kentin çeşitli semtlerindeki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alınırken, bu kişilerin adreslerindeki aramalarda dijital materyal ve bazı suç unsurlarına da el koyuldu. Şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş

Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
Son dakika: İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına...
Son dakika: İsviçre'nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Mustafa Demir Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Rıza Kayaalp Alex Teixeira Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Gaziantep'te PKK operasyonu: 12 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 09:41:40. #1.16#

title