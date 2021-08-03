Son dakika haberleri | Gaziantep'te panel fabrikasında yangın çıktı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Gaziantep'te panel fabrikasında yangın çıktı: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Gaziantep'te panel fabrikasında yangın çıktı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te bir panel fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Gaziantep'te bir panel fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi 830561 numaralı sokak üzerinde bulunan bir panel fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın yeni yapılan üretim alanında bulunan elektrik panosundan yangın çıktı. Yangın sonrası ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaparken, olay yerine Büyükşehir Belediye ve OSB ekiplerinden oluşan 12 itfaiye aracı ile 20 personel sevk edildi. Kısa sürede yangının çıktığı fabrikaya gelen ekipler, alevlere büyümeden müdahale etti.

Yangına ilk müdahaleyi yapan iki işçi yaralandı

Yangına ilk müdahaleyi yapan iki işçi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçiler, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri | Gaziantep'te panel fabrikasında yangın çıktı: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Gaziantep'te panel fabrikasında yangın çıktı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kavaklıdere yangınında köyler tahliye edilmeye başlandı
Kavaklıdere yangınında köyler tahliye edilmeye başlandı
Manavgat'ta korku dolu 6 saat! Alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar
Manavgat'ta korku dolu 6 saat! Alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar
İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Bülent Turan Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ece Erken Seda Sayan Çağatay Akman
Spor Burak Elmas Metin Oktay Valentin Rosier Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Gaziantep'te panel fabrikasında yangın çıktı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 10:51:53. #1.14#

title