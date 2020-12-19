Son dakika haberleri! Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (10)

Bir son dakika haberine göre YAŞAMINI YİTİREN SON KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİGaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında, yaşamını yitiren 9'uncu kişinin de kimliği belirlendi.