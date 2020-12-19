Son dakika haberleri! Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (10)
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (10)

19.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:56
Son dakika haberleri! Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (10)

Bir son dakika haberine göre YAŞAMINI YİTİREN SON KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİGaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında, yaşamını yitiren 9'uncu kişinin de kimliği belirlendi.

YAŞAMINI YİTİREN SON KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında, yaşamını yitiren 9'uncu kişinin de kimliği belirlendi. Hayatını kaybeden son kişinin Osman Daşdemir, olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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