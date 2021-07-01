Son dakika haberleri... Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 46 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin, dumanın tahliyesine yönelik çalışmaları da tamamlandı. Hastanede temizlik çalışmalarına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 05.15 sularında çıkan yangının klima bölümünden kaynaklandığının değerlendirildiği kaydedilerek, "Yangın esnasında toplamda 46 hasta sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiş, hastalar arasında zehirlenme ve benzeri olumsuzluklar yaşanmamıştır. İncelemeler devam etmektedir." denildi.

"Tedbir amaçlı tüm hastalarımızı çıkardık"

Hastanenin genel koordinatörü Dr. Cezmi Ük, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre MR teknik odasında yangın başladığını ifade etti.

Alevlerin hemen üst kısmında havalandırma sisteminin bulunduğunu anlatan Ük, "Buradan içeriye duman basmaya başlayınca tedbir amaçlı tüm hastalarımızı çıkardık. Hastanemizde toplam 46 hasta vardı. Çok şükür herhangi bir ateşle temas yok." dedi.

112 Acil Servis ekiplerine teşekkür eden Ük, hastanedeki tüm hastaların yaklaşık yarım saatte tahliye edildiğini belirterek, "Hasta temaslı olabilecek bir yerde çıkmadı yangın. Arka taraftaki teknik bölümde çıkmıştı. O yüzden hastalarımızın durumu iyi." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada da sabah saatlerinde hastanenin radyoloji bölümünde yangın çıktığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen talihsiz olayda herhangi bir can kaybı olmaması, hiçbir hastamızın ve personelimizin dumandan etkilenmemiş olması bizleri mutlu etmiştir. Hastanemizde bulunan 46 hastamız tedbir amaçlı şehrimizde bulunan diğer kamu ve özel hastanelere sevk edilmiştir. Hastanemizin acil servisi bugün öğleden sonra, tüm polikliniklerimiz yarın hizmet vermeye başlayacaktır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Gaziantep Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki ile emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerine teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Hastanede panik! Çıkan yangın sonucu 46 hasta tahliye edildi
Hastanede panik! Çıkan yangın sonucu 46 hasta tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şener Şen Ece Çeşmioğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:53:46. #1.14#

title