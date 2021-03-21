Son dakika haberleri: Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü

21.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:35
Son dakika haberleri: Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü

Son dakika haber... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

M.Ç. idaresindeki 27 BPJ 48 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı kara yolunun 3. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Reşit Yılmaz'a (54) çarptı.???????

Ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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