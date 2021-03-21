Son dakika haberleri: Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü
21.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:35
Son dakika haber... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.Ç. idaresindeki 27 BPJ 48 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı kara yolunun 3. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Reşit Yılmaz'a (54) çarptı.???????
Ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek