Son dakika haberleri | Gaziantep'te örtü yangını söndürüldü
Son dakika haber: İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Alaca Mahallesi'nin ormanlık alanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 yangına müdahale aracı ve 15 personelle müdahale ettikleri yangını, kısa sürede söndürdü.
Söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek