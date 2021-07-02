Son dakika haberleri | Gaziantep'te örtü yangını söndürüldü
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te örtü yangını söndürüldü

Son dakika haberleri | Gaziantep'te örtü yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Alaca Mahallesi'nin ormanlık alanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 yangına müdahale aracı ve 15 personelle müdahale ettikleri yangını, kısa sürede söndürdü.

Söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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