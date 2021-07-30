Son dakika haberleri... Gaziantep'te orman yangını korkuttu
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te orman yangını korkuttu

Son dakika haberleri... Gaziantep'te orman yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan bir orman yangında yaklaşık 150 dönüm arazi kül oldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan bir orman yangında yaklaşık 150 dönüm arazi kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesine bağlı Adaklı köyünde bulunan ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekipleri kısa sürede yaptığı başarılı çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları yapılan ormanlık alanda yaklaşık 150 dönüm alanın yanarak, kül olduğu belirlendi. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri... Gaziantep'te orman yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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