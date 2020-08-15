Son dakika haberleri | Gaziantep'te minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, K.K (31) yönetimindeki 27 AES 445 plakalı minibüs, İslahiye - Hassa yolu Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında Nuri Yavuz'un (77) kullandığı 80 FA 647 plakalı sepetli motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA