Son dakika haberleri! Gaziantep'te metruk binada yangın - Haberler
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te metruk binada yangın

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Gaziantep'te metruk binada yangın

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te, 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.

GAZİANTEP'te, 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bostancı Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında büyüyen alevler binanın tamamını sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmayla alevleri 2 saatte kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Son dakika haberleri! Gaziantep'te metruk binada yangın

Son dakika haberleri! Gaziantep'te metruk binada yangın

Son dakika haberleri! Gaziantep'te metruk binada yangın

Son dakika haberleri! Gaziantep'te metruk binada yangın

Son dakika haberleri! Gaziantep'te metruk binada yangın

Son dakika haberleri! Gaziantep'te metruk binada yangın

Son dakika haberleri! Gaziantep'te metruk binada yangın

Son dakika haberleri! Gaziantep'te metruk binada yangın

Son dakika haberleri! Gaziantep'te metruk binada yangın

Son dakika haberleri! Gaziantep'te metruk binada yangın

Son dakika haberleri! Gaziantep'te metruk binada yangın

Son dakika haberleri! Gaziantep'te metruk binada yangın

Son dakika haberleri! Gaziantep'te metruk binada yangın

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Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri

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