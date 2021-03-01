Son dakika haberleri! Gaziantep'te kumar oynayarak Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası

Son dakika haber... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası uygulandı.