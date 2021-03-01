Son dakika haberleri! Gaziantep'te kumar oynayarak Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te kumar oynayarak Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası

01.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:08
Son dakika haberleri! Gaziantep'te kumar oynayarak Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası

Son dakika haber... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Evde kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 9 kişiye idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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