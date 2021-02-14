Son dakika haberleri | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 699 kişiye para cezası
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 699 kişiye para cezası

14.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:26
Son dakika haberleri | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 699 kişiye para cezası

Son dakika haberi: Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 699 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 699 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 692 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 7 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 425 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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