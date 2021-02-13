Son dakika haberleri | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 489 kişiye para cezası

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 489 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 489 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 318, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uymayan 171 kişiye para cezası verildi.

Denetlenen 217 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak