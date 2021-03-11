Son dakika haberleri... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 378 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 378 kişiye para cezası uygulandı

11.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:32
Son dakika haberleri... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 378 kişiye para cezası uygulandı

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 378 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 378 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 284, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 94 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 1342 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Balcı Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Erol Bulut Mustafa Er Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 378 kişiye para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 12:35:40. #1.14#
title