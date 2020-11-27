Son dakika haberi: GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
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Son dakika haberi: GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

27.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:02

Son dakika habere göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, polis ve zabıta ekipleri yoğunluk yaşanan bölgelerdeki insanları sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, polis ve zabıta ekipleri yoğunluk yaşanan bölgelerdeki insanları sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Vaka artışlarının yaşandığı kentte polis ve belediye ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Kentte, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri denetlenirken insan yoğunluğunun olduğu Karagöz, Gaziler Caddesi ile banka ve PTT kuyruklarında bulunanlar, sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

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İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de çarşı, pazar, meydan ve halk otobüslerindeki denetimleri inceledi.

Toplu ulaşım araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorgulayan Zeybek, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

Zeybek, sohbet ettiği vatandaşlara kentteki vaka sayılarında artış yaşandığını ve herkesin kurallara uyması gerektiğini hatırlattı.

Son dakika haberi: GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Son dakika haberi: GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Son dakika haberi: GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Son dakika haberi: GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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