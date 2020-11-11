Son dakika haberleri: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 747 kişiye ceza

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 747 kişiye para cezası uygulandı.