Son dakika haberleri: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 747 kişiye ceza
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 747 kişiye ceza

11.11.2020 08:59 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:02
Son dakika haberleri: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 747 kişiye ceza

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 747 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 747 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün 747 kişi hakkında sosyal mesafe ihlali ve maske takmama nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 35 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 454 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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