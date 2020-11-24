Son dakika haberleri: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 471 kişiye ceza
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 471 kişiye ceza

24.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:32
Son dakika haberleri: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 471 kişiye ceza

Son dakika haberler... ??????? Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 471 kişiye ceza kesildi.

??????? Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 471 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 471 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 12 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Denetlenen 365 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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