Son dakika haberleri! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 88 kişiye ceza
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 88 kişiye ceza

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 2 bin 88 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Son dakika haberleri! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 88 kişiye ceza
28.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 28.08.2020 08:59

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 2 bin 88 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından dün yapılan denetimlerde 2 bin 88 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 16 kişiye idari işlem yapıldı, denetlenen 355 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

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Kaynak: AA

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