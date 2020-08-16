Son dakika haberleri | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 259 kişiye ceza Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 2 bin 259 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 2 bin 259 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor. Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 259 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı. Ayrıca denetim gerçekleştirilen 426 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı. Kaynak: AA