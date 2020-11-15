Kovid-19 denetiminde durdurulan panelvandan 15 kişi çıktı
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Kovid-19 denetiminde durdurulan panelvandan 15 kişi çıktı

15.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:58

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi sırasında 15 kişinin bulunduğu belirlenen panelvanın sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi sırasında 15 kişinin bulunduğu belirlenen panelvanın sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, dün kent genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sırasında 3 bin 773 araç incelendi.

Mevzuata aykırılıklar bulunduğu tespit edilen 917 sürücüye işlemin yapıldığı, 90 aracın trafikten men edildiği denetimler sırasında durdurulan panelvandan çıkan yolcuların sayısı görenleri şaşırttı.

Ruhsatta sürücünün yanı sıra 4 yolcunun taşınabileceği panelvanda 15 kişi tespit edildi.

Araç trafikten men edildi, sürücü ve maskesiz yolcular hakkında cezai işlem uygulandı.

Kovid-19 denetiminde durdurulan panelvandan 15 kişi çıktı
Kovid-19 denetiminde durdurulan panelvandan 15 kişi çıktı
Kovid-19 denetiminde durdurulan panelvandan 15 kişi çıktı
Kovid-19 denetiminde durdurulan panelvandan 15 kişi çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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