Son dakika haberleri! Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri Son dakika haberi: Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki otogarda iş yerleri ve otobüsler dezenfekte edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki otogarda iş yerleri ve otobüsler dezenfekte edildi.

İslahiye Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen temizliğini sürdürüyor.

Ekipler, normalleşme süreciyle birlikte vatandaşın güvenliği ve sağlığı için dezenfekte işlemlerine devam ediyor.

Kaynak: AA