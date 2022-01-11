GAZİANTEP'TE KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Kazaların genellikle sürücü hatalarından ve hatalı sollamadan kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde, el freni çekilmediği için hareket eden ve bir araca çarpan TIR'ın sürücüsünün peşinden koşması da yer aldı.

Kazaların genellikle dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiği görülürken, İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri; 'Uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır' notuyla paylaşarak duyarlılık çağrısı yaptı.