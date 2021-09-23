Son dakika haberleri! Gaziantep'te 'Kazak' rüzgarı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Gaziantep'te "Kazak" rüzgarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberleri! Gaziantep'te

Son dakika habere göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığı'nın 30'uncu yıldönümüne ithafen, "Karagandı Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası"nın Türkiye turnesi kapsamında "Ulu Bozkır Ezgileri Konseri" gerçekleşti.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığı'nın 30'uncu yıldönümüne ithafen, "Karagandı Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası"nın Türkiye turnesi kapsamında "Ulu Bozkır Ezgileri Konseri" gerçekleşti.

Kültür sanat faaliyetlerine verdiği desteği sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde barındırdığı Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nca Masal Parkı'nda Gazi şehirlilere unutulmaz bir gün daha yaşattı. Karagandı Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası tarafından gerçekleştirilen "Ulu Bozkır Ezgileri Konseri" nde Türk ve Kazak şarkılarının çalındı, orkestra performanslarının gerçekleşti. Konserde izleyiciler şarkılara eşlik etti.

Ulu Bozkır Ezgileri Konseri'nde Uluslararası Sanat Yarışması Ödül Sahibi, "100 Yeni İsim" Proje Ödüllüsü Şef Yerlan Baktıgerey orkestrayı yönetirken, Uluslararası Sanat Yarışması Ödül Sahibi Sırım Hordin, Kazakistan Cumhuriyeti Onurlu Kültür Emekçisi Talgat Idırısov, Uluslararası Sanat Yarışması Ödül Sahibi Yerlan Candarbai, Kazakistan Cumhuriyeti Onurlu Kültür Emekçisi Merueş Başaykızı ve Kazakistan Milli Ses Sanatçısı Gulcan Korganbekova seslendirdiği şarkılarla sahne aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Aidos Kydyrma, Irak Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahıd Majeed, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ve Gazi şehirliler programı takip etti.

"Bu ezgiler ortak dil birliğimizin olduğunu gösteriyor"

Konser sonunda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, sanatçıları tebrik ederek, "Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü nedeni ile bu güzel programı Gaziantep'e getirdiği için ve ortak bir proje yaptığı için Kazakistan Büyükelçiliği'ne teşekkür ediyorum. Bize bu dinletiyi gerçekleştirdiler. Hem kardeş ülkelerin birlik ve beraberlik içerisinde kalplerin beraber attığı, dünyamızda Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinin hep beraber güçlü bir bağlılığını gösterme babında güzel bir etkinlik. Gençlerimiz başta olmak üzere hepimizin bu farkındalığı bilerek kalplerimizin birbirine destek olduğunu, bu ezgiler ortak dil birliğimizin olduğunu gösteriyor" dedi.

"Türkiye'de Kazakistanlı olmak bir ayrıcalık"

Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Aidos Kydyrma ise "Bugün ki bu güzel konsere iştirak ettiğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye'de Kazakistanlı olmak bir ayrıcalık. Gaziantep'in böyle güzel bir yerinde etkinliğin yapılmasına, güzel geçmesi nedeni ile Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri! Gaziantep'te Kazak rüzgarı

Son dakika haberleri! Gaziantep'te Kazak rüzgarı

Son dakika haberleri! Gaziantep'te Kazak rüzgarı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Ali Palabıyık Nihat Özdemir Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Gaziantep'te 'Kazak' rüzgarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 17:09:19. #1.12#