Son dakika haberleri! Gaziantep'te kamyonetiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Son dakika haber: Gaziantep'te kamyonetiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan ve kaza yerinden kaçtıktan sonra güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te kamyonetiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan ve kaza yerinden kaçtıktan sonra güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık'ta İpekyolu Adliye Kavşağı'nda aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Halil İbrahim Yiğit'in (24) ölümüne neden olan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı saatlerde söz konusu güzergahtaki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelendikleri bazı araçların plakasını belirleyerek incelemeye aldı.

İncelenen bir kamyonetin sağ ön tarafında bir göçük olduğunu tespit eden ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak