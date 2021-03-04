Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı
Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlıların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 15 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ve 8 kilogram çay ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir