Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı

04.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:28
Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 15 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ve 8 kilogram çay ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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