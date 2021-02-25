Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçak telefon ve sigara operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçak telefon ve sigara operasyonu

25.02.2021 12:50 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:54
Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçak telefon ve sigara operasyonu

Son dakika haber: GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 101 kaçak telefon ile 1480 paket sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 101 kaçak telefon ile 1480 paket sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak yollarla telefon ve sigara getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından kaçak ürünlerin taşındığı araçlar Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yapılan operasyonlar ile durduruldu. Araçlarda yapılan aramada 1480 paket kaçak sigara ile 101 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polis ekipleri, ismi açıklanmayan 2 sürücüyü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Berat Albayrak Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin İrem Derici Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçak telefon ve sigara operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 12:59:02. #1.16#
title