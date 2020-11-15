Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 317 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 317 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Şehitkamil İlçesi Küllü Mahallesi D-400 kara yolunda Arıl Jandarma Komutanlığı ve Şehitkamil JASAT ekiplerince Ö. K. yönetimindeki (36) 27 JB 249 plakalı otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada çeşitli markalarda toplam bin 317 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan zanlıya para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar