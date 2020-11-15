Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

15.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:56
Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 317 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 317 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Şehitkamil İlçesi Küllü Mahallesi D-400 kara yolunda Arıl Jandarma Komutanlığı ve Şehitkamil JASAT ekiplerince Ö. K. yönetimindeki (36) 27 JB 249 plakalı otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada çeşitli markalarda toplam bin 317 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan zanlıya para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

İlgili Haberler

Gaziantep'te 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son dakika haber: Gaziantep'te 5 mahallede uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Son dakika haber: Gaziantep'te 5 mahallede uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Son dakika haberleri: Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberleri: Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Lütfi Elvan Kamala Harris Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Cansu Dere Şafak Sezer Aras Bulut İynemli
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Lewis Hamilton
Daha Fazla Kasım Karabağ İtfaiye Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 14:57:35. #1.15#
title