Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçak kazıya 5 gözaltı
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçak kazıya 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçak kazıya 5 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda bir evin zemininde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda bir evin zemininde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bostancı Mahallesi'ndeki bir evde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, eve baskın düzenledi. Baskında 5 kişi, evin zeminini kazarken yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen 1 dedektör ile çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçak kazıya 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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