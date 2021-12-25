Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu

Son dakika haberleri... Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te polis bir depoya düzenlediği baskında gümrük kaçağı 1 milyon 753 bin 500 adet yabancı menşeli ilaç ele geçirildi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te polis bir depoya düzenlediği baskında gümrük kaçağı 1 milyon 753 bin 500 adet yabancı menşeli ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Şehitkamil ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Ekipler yaptığı aramalarda karton kutular içerisinde gizlenen gümrük kaçağı 1 milyon 753 bin 500 adet yabancı menşeili ilaç ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktorundan sevindiren haber: Uzuv kaybı olmayacak

Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktorundan sevindiren haber: Uzuv kaybı olmayacak

 Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan kocanın ilk ifadesi: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim

Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan kocanın ilk ifadesi: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim

 Bakan Koca istedi! Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

Bakan Koca istedi! Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title