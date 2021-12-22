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Son dakika! Gaziantep'te kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te kaçak içki operasyonu Gaziantep polisi tarafından sahte içki üretilen bir adreste yapılan aramada 60 litre dökme alkol, 30 adet etiket ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te kaçak içki operasyonu

GAZİANTEP - Gaziantep polisi tarafından sahte içki üretilen bir adreste yapılan aramada 60 litre dökme alkol, 30 adet etiket ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şahinbey İlçesinde sahte içki üretilen bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 60 litre dökme alkol ile 30 adet etiket ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son dakika! Gaziantep'te kaçak içki operasyonu

Son dakika! Gaziantep'te kaçak içki operasyonu

Son dakika! Gaziantep'te kaçak içki operasyonu

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