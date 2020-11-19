GAZİANTEP - İki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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GAZİANTEP - İki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

19.11.2020 16:09 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:27

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki haftada 534 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki haftada 534 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bazı mahallelerde son iki haftada çok sayıda kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 51 mahalledeki 534 evde 2 bin 6 kişi için karantina uygulanması kararı alındı.

Karantinaya alınan evler, Hıfzıssıhha Kurulu kararı uyarınca İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi, polis ve jandarma ekiplerince evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazıları asıldı ve güvenlik şeridi çekildi.

Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

GAZİANTEP - İki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
GAZİANTEP - İki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
GAZİANTEP - İki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
GAZİANTEP - İki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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