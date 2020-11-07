Hırsızlık şüphelilerinin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı
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Hırsızlık şüphelilerinin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı

07.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 07.11.2020 14:00

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden hırsızlık yapan iki şüpheli, çaldıkları eşyaları taksiyle götürdü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden hırsızlık yapan iki şüpheli, çaldıkları eşyaları taksiyle götürdü. Şüphelilerin o anları bir binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 24-25 Ekim tarihleri arasında Mimar Sinan ve Mevlana mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin A.A. ve M.H.T. olduğunu belirleyen polis, her iki şüpheliyi adreslerinde yakaladı.

Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerin birçok suçtan kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Bu arada, bir binaya ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ellerinde ve sırtlarında eşyalarla taksiye bindikleri ve mahalleden uzaklaştıkları görülüyor.

Hırsızlık şüphelilerinin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı
Hırsızlık şüphelilerinin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı
Hırsızlık şüphelilerinin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı
Hırsızlık şüphelilerinin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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